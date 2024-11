(KOMENTAR) Logarjevi demokrati so deradikalizirana SDS

Mariborski ustanovitveni kongres stranke Demokrati je postregel s pomembnimi odgovori, kakšno je razmerje nekoč velikega političnega upa stranke SDS Anžeta Logarja, ki je zdaj nosilec projekta tretjega političnega stebra v Sloveniji, do njegove matične stranke, predvsem pa njenih strateških načrtov za parlamentarne volitve, ki bodo, kot kaže, redne, spomladi leta 2026.

Začnimo pri programu stranke Demokrati. Ta je po evropskih političnih razmerjih, ki se vztrajno pomikajo na desno, desnosredinski. Ekonomski program je neoliberalen, nenazadnje so pri njem sodelovali mladoekonomisti, s katerimi se je pečal tudi Janez Janša. V središče političnega delovanja postavljajo državljana in na številnih mestih tudi družino. Vrednote, na katere stavijo, pa so sekularne in libertarne, zato se na tej točki pomembno razlikujejo od Nove Slovenije, še ene naravne partnerice pri projektu vlada Janeza Janše 4.0.

Solidarnost dojemajo mehansko, podrejeno dobri volji posameznika, podjetij in družine, nikakor pa kot nekaj, kar naj bi sistemsko zagotavljala država. Zanimivo je, da v programu Logarjevih demokratov, ki želijo prek politične sredine na levosredinski pol, ni skoraj ničesar levičarskega oziroma emancipatornega, kar bi pritegnilo razočarane. Teh je koalicija pod taktirko Roberta Goloba sproducirala v izobilju.

Poleg tega so volivci na levosredinskem polu močno sumničavi do izmuzljivega Logarja, saj ne dobijo odgovora, ali je Janšev trojanski konj. A vprašanje, ali sta Janša in Logar dogovorjena, je po mariborskem kongresu dokončno obsoletno. Programa Janševih demokratov in Logarjevih demokratov sta močno kompatibilna, Logar pa je že večkrat povedal, da bi šel v koalicijo z Janšo, če bi se ta znašel v položaju, da sestavi svojo četrto vlado.

Janša se zaveda, da je stranko SDS v zadnjih dveh desetletjih postopoma radikaliziral do točke, s katere ni poti nazaj. Njeni vse bolj radikalni volivci zahtevajo redne trde impulze, ki jih dobivajo v obliki neprestanih identitetnih, kulturnobojnih in šovinističnih dražljajev. Vsi volivci desne sredine, ki jih to odbija, imajo zdaj na voljo Logarjeve demokrate, deradikalizirano različico SDS.