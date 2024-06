(KOMENTAR) Navidezna naklonjenost dialogu

V nadaljevanju preberite:

Šef evropske diplomacije Josep Borrell je kot popotnico odmrznitvi dialoga pristojnim za dialog ter predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in kosovskemu premieru Albinu Kurtiju položil na srce, da morata spoštovati dogovore, ki sta jih v preteklosti že sprejela. To pomeni, da mora šef vlade v Prištini dovoliti povezovanje večinsko srbskih občin na severu Kosova v skupnost, predsednik Srbije pa mora priznati državnost Kosova. Prvo za Kurtija pomeni tveganje, da na Kosovu dobi entiteto, ki spominja na Republiko Srbsko v Bosni in Hercegovini, drugo pa za Vučića pomeni nič manj kot politični samomor.

Deklarativno kimanje ter navidezna naklonjenost dialogu in kompromisom balkanska politika večinoma uporabljata kot nogo, s katero evropskim financerjem preprečujeta, da jima zaprejo vrata do obljubljenih predpristopnih milijonov evrov. Ker je v igri veliko denarja, ni strahu, da bi Vučića ali Kurtija kmalu zapekla vest v skrbi za evropske davkoplačevalce.