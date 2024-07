(KOMENTAR) Pazi na prst in jedrski gumb

V nadaljevanju preberite:

Bilo je na začetku leta 2018, ko je takratni ameriški predsednik Donald Trump na twitterju severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu sporočil: »Moj je večji!« Seveda je šlo za gumb za sprožitev jedrskega orožja – in to je bil odgovor na Kimovo novoletno grožnjo, s katero je Američane spomnil, da severnokorejske rakete lahko dosežejo vsak delček njihovega ozemlja. »Jedrski gumb je vedno na moji delovni mizi,« je dejal voditelj. »Tudi jaz ga imam, vendar je moj večji in močnejši od njegovega,« je odgovoril ameriški predsednik Donald Trump. »Tudi moj gumb deluje!«