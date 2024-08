(KOMENTAR) Poenostavitve postopkov, težavne za ljudi

V nadaljevanju preberite:

Zadnji dnevi so bili za stanovalce laškega bloka kriminalka v živo. Po naključju so odkrili, da so se v njihova lastniška stanovanja prijavili tuji državljani. V en sam blok v Laškem se je uradno naselilo več kot 30 tujcev, ki jih nihče ne pozna in jih tudi nihče ni videl. Več kot očitno gre za fiktivne vpise, so pa kršitelji v zadnjih letih postali previdnejši, obvladajo pridobivanje podatkov in berejo zakonodajo.