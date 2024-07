Tujci od danes lažje do dela pri nas

Po potrditvi v državnem zboru v prvi polovici julija in po objavi v uradnem listu danes začne veljati zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah (UE). Zakon odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem ter poenostavlja njihovo zaposlovanje.

S 45 glasovi za in 31 proti so poslanci na prvi izredni seji, sklicani 15. julija, zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na UE izglasovali po nujnem postopku. Podprli ga niso v Levici, NSi in v SDS; v Levici, denimo, med drugim zato ne, ker da gre v bistvu za »zakon o takojšnjem zaposlovanju poceni delovne sile«. V NSi so ocenili, da je zakon slabo napisan in da bi zaposlenim delo olajšala digitalizacija poslovanja, v SDS pa so imeli zadržke, ker da se »trg dela za tujce odpira za vse poklice brez ustreznega varnostnega preverjanja«.

V Gibanju Svoboda so takrat poudarili, da so »s tem interventnim zakonom« gospodarstvu sporočili, da jih slišijo in razumejo njihove težave, zdaj pa na spletni strani dodatno sporočajo, da tujo delovno silo slovensko gospodarstvo »nujno potrebuje« in da bo to »pozitivno vplivalo tudi na povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva«.

Dvojna rešitev

Vlada še navaja, da zakon prinaša dve pomembni rešitvi: poleg spremembe krajevne pristojnosti upravnih enot v tujskih zadevah in v postopkih prijave prebivališč oseb dodatno uvaja tudi ureditev, ki bo omogočila, da si tuja oseba po pridobitvi začasnega dovoljenja poišče delo in uredi bivanje v naši državi. Z začasnim dovoljenjem oziroma potrdilom o oddani vlogi bo tujcem omogočeno zakonito delo in bivanje pri nas. Postopek bo medtem na UE do pravnomočne odločitve tekel dalje, še zagotavljajo. Ta odločitev velja za vse vloge, ki so jih osebe že vložile oziroma jih bodo še do 30. septembra.

Vlada opozarja, da omenjena ureditev velja le za tuje delavce, ki so državljani tako imenovanih brezvizumskih držav, ter le za delo in prebivanje v naši državi.

Prvi del ukrepov predstavlja trajno rešitev, po kateri bo mogoče vloge v teh postopkih vložiti na katerikoli UE v Sloveniji. S tem bodo odpravljene administrativne ovire, zaradi katerih je bilo reševanje upravnih zadev za tujce dolgotrajno, zaposleni na UE bodo razbremenjeni, zadeve bo mogoče reševati hitreje, zaostanke pa zmanjšati, zagotavljajo na vladi.

Medtem ko bo zakon o ukrepih za optimizacijo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, torej danes, bo začela odprava krajevne pristojnosti UE za prijavo prebivališča veljati čez tri mesece.