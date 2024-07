(KOMENTAR) Vojno proti lažem lahko dobimo le skupaj

V nadaljevanju preberite:

Evropa in z njo Slovenija sta z izbruhom velike vojne na vzhodnih mejah padli v čas, ki mu težko rečemo mir, vojna pa tudi ni. Ena ključnih značilnosti tokratnih spopadov je tako imenovana hibridna vojna, s katero si Rusija brez raket, granat in bomb poskuša vnaprej zagotoviti nekakšno terensko prednost. Z lažmi, zavajanji in manipulacijami poskuša načeti enotnost svojih nasprotnikov, združenih v tako imenovani kolektivni Zahod.