(KOMENTAR) Komu je namenjen park Tivoli?

Sloveniji na veliko koncih manjka razmislek, komu ali čemu je namenjen določen projekt ali območje. Za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo tako »nosilnost«, kar pomeni zlasti človeške obiskovalce, ocenili do konca leta. To bo tudi podlaga za odlok o krajinskem parku. Do takrat množičnih prireditev v Tivoliju ne bo, sta se že pred dnevi dogovorila minister Jože Novak in župan Zoran Janković.