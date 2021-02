Kritika ja, sovražnost ne

V nadaljevanju preberite:

Ker v parlamentu ni učinkovitih vzvodov ukrepanja, je nastala ideja o finančnem kaznovanju poslancev, ki ne komunicirajo »kulturno«. Zgled pri tem naj bi bil evropski parlament, v katerem so padale visoke globe zaradi izjav, kot so, na primer, da bi ženske morale zaslužiti manj od moških, ker so šibkejše, manjše in manj inteligentne, ali pa, da je nekdanji predsednik evropskega sveta oseba s karizmo mokre cunje in videzom nižjega bančnega uradnika.