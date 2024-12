Slovenski nogomet ni bil uspešen le na igrišču, ampak tudi ob njem

V nadaljevanju preberite:

Črto pod opravljeno v letošnjem letu so potegnili pri Nogometni zvezi Sloveniji (NZS), največji športni zvezi pri nas, ki med vsemi ustvari največ prihodkov in ima največ registriranih športnikov. Leto 2024 je bilo zanjo zgodovinsko – članska reprezentanca je v Nemčijo zvabila rekordnih 70.000 rojakov in se prvič zavihtela v izločilne boje evropskega prvenstva, kjer je v jok spravila celo Cristiana Ronalda, enega najboljših akterjev v 160-letni zgodovini te igre. Mlada reprezentanca si je prvič priigrala nastop med elito, Olimpiji je uspelo, kar ni še nikomur pri nas.

Predsednik NZS Radenko Mijatović, ki so mu pred kratkim zaupali nov štiriletni mandat, je lahko zadovoljen z doseženim v zadnji štiriletki. Težko bo ponoviti doseženo, toda v športu ni prostora za skromne, treba si je postaviti še višje cilje. Članska reprezentanca meri na obisk Severne Amerike, ki bo čez dve leti organizirala svetovno prvenstvo, vodstvo Olimpije je napovedalo boj za ligo prvakov v naslednji sezoni.