Madžarskih iger z EU mora biti konec

Izteka se čas in državam EU še vedno ni uspelo sprejeti odločitve o zamrznitvi dela evropskih sredstev Madžarski. Zadnje dogajanje na bruseljskem zasedanju finančnih ministrov vsekakor ni v čast Uniji. Pri spoštovanju vladavine prava so na kocki sami temelji EU, zato popuščanja že tako ne bi smelo biti. Madžarskemu premieru je dolga leta uspevalo, da je nekaznovano stopal čez mejo dovoljenega.

Politika popuščanja (ang. appeasement) Viktorju Orbánu na koncu Unijo veliko stane. Madžarski veljak se sčasoma, seveda, ni ukrotil – kot so pričakovali mnogi prizanesljivi do njega –, marveč je postajal vse drznejši. Njegovo dvorjenje Vladmirju Putinu v času ruske agresije, ki ogroža varnost in prihodnost EU, je bilo logično nadaljevanje tega.

Madžarska je več let izkoriščala šibkost Unije in preračunljivost številnih njenih voditeljev. Da Budimpešta z izsiljevanjem preprečuje EU sprejetje odločitve o ugodnih posojilih za preživetje Ukrajine med hudo zimo, je Orbána postavilo na moralno dno. V prihodnjih dneh zato ne bi smelo biti več nobenega razloga za nadaljevanje odlašanja pri sprejemanju odločitev.