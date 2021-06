Med velikimi slovenskimi podjetji lani najbolj zrasla farmacevta

V nadaljevanju preberite:

Največji podjetji po prometu sta še vedno Petrol in Gen-I, a se prednost največjih trgovcev z energijo pred »zasledovalci« zmanjšuje. Proizvajalec avtomobilov Revoz je s tretjega mesta padel na peto, farmacevtska družba Krka pa se je s petega povzpela na četrto.

Povprečja nekoliko prikrivajo tiste, ki imajo možnost in pogum, da krizo sprejmejo kot izziv.

Po covidu-19 so se na gospodarskem zemljevidu Slovenije in sveta že zarisale trajne spremembe. Kar seveda ni nič posebnega. Če na začetku vsake krize upamo, da se bomo v nekaj tednih ali mesecih vrnili v dobre stare čase, ki jih poznamo in ki smo jih (bili) vajeni, pa med okrevanjem spoznamo, da bo obnovljeni svet drugačen.Za leto 2021 vsi pričakujemo, da bo (v povprečju) boljše od lanskega. Osnova za optimizem so knjige naročil najbolj propulzivnih podjetij, ki se že od druge polovice lanskega leta polnijo, in statistični podatki, ki od začetka letošnjega leta izkazujejo splošno rast bruto domačega proizvoda. Referenčna točka pa so depresivni, krizni rezultati leta 2020, ko so se skupni prihodki podjetij znižali za kar šest odstotkov.A povprečja nekoliko prikrivajo tiste, ki imajo možnost in pogum, da krizo sprejmejo kot izziv. O nekaterih podjetjih se zdi, da utegnejo iz nje iziti kot zmagovalci, vsekakor pa so si že do danes v gospodarski krajini izbojevala vidnejša mesta.Lestvica 300 največjih podjetij, ki jo objavljamo v prilogi Posel & denar, sicer temelji na Ajpesovi analizi letnih poročil za 2020, a nekatere pomembne trende premikov, ki jih je sprožil covid-19 in se letos pospešeno nadaljujejo, lahko že zaznamo.Največji podjetji po prometu sta še vedno Petrol in Gen-I, a se prednost največjih trgovcev z energijo pred »zasledovalci« zmanjšuje. Proizvajalec avtomobilov Revoz je s tretjega mesta padel na peto, farmacevtska družba Krka pa se je s petega povzpela na četrto.Tu lahko razberemo neposredne udarce krize – lani je vsaj del leta gospodarstvo porabilo manj energije, cene pa so padle. Tudi prodajo avtomobilov so spremembe prioritet v življenju ljudi močno prizadele, nasprotno pa je isti mehanizem farmacevtski dejavnosti omogočil močan pospešek.Kaj pa priložnosti? Našla so jih podjetja, ki zaposlujejo in ustvarjajo dobiček. To pomeni, da se jim je odprl nov, donosen trg, ki ga zelo verjetno v mesecih, ki jih lanska poslovna poročila še ne zajemajo, razvijajo naprej. Mnoga med njimi (še) ne sodijo med 300 največjih, kar pa ne pomeni, da je lestvica zanje nedosegljiva.