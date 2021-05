Mediji v areni Bizanca

V nadaljevanju preberite:

Za srečo je potrebna svoboda, za svobodo je potreben pogum. Tega imamo Slovenci v izobilju, tako kaže zgodovina. Pa vendarle nismo večinsko srečni. Ker kot da nismo svobodni. Danes je dan svobode medijev, namenjen kajpak onim, ki svobode nimajo. Niti v Sloveniji, četudi v 21. stoletju in sredi Evrope, ki se vse pogosteje postavlja, da je zibelko demokracije iz ZDA preselila na staro celino.



Če bi verjeli medijem – in kaj nam drugega preostane, saj so premočno, skorajda absolutno merilo vsega –, je ubadanje s politiko najpomembnejše, najbolj cenjeno opravilo na svetu. Politika in politiki zavzemajo prve strani časnikov, prve minute radijskih in televizijskih terminov, z njo in z njimi gremo v posteljo in se skupaj skobacamo iz nje. Bi rekel, politika nad vsem in vsemi. Slovenci smo z njo še posebej obsedeni. Z njenim pospeškom nam je uspelo deželo razdeliti na črno in rdečo polovico, vmes kot da ni prostora.