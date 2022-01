Nemčija kot ovira in ne rešitev

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock Kijevu odnesla sporočilo, da Nemčija državi ne bo dobavljala orožja, čeprav Rusija na meji z Ukrajino kopiči vojaške sile, je Velika Britanija storila prav nasprotno. Hkrati je Moskva v Belorusijo poslala svoje vojake na skupne vojaške vaje, Švedska pa je vojake poslala na otok Gotland v bližini Rusije. Ali gre zgolj za naključja ali ne, še posebno v britanskem primeru, niti ni tako pomembno, saj so sporočila jasna. Nemčija v svoji politiki do Rusije postaja vse bolj osamljena in vse bolj kritizirana, tudi doma. Skupina politikov in strokovnjakov je nemški vladi prav v teh dneh poslala zahtevo za spremembo politike do Rusije.