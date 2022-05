Nevarno brzdanje ruskega medveda

V nadaljevanju preberite:

Ruski napad na Ukrajino je dokončno opravil z iluzijami, da so stvari, ki jih predsednik Vladimir Putin ne bi naredil. Največji srh seveda vzbuja njegov jedrski arzenal. Zavedanje, da gre zares, Evropi prinaša tektonske geopolitične spremembe. Celo Nemčija pokopava naivno vero, da trgovanje s fosilnimi gorivi ali čim drugim lahko ustavi imperialno naravnanega avtokrata, in tudi v ZDA se vse bolj zavedajo, da Putin vodi vojno proti celotnemu demokratičnemu Zahodu. V primeru zmage v Ukrajini bi mu v Aziji in drugje lahko sledila Kitajska, države na drugih kriznih žariščih pa bi sklenile, da je jedrsko oboroževanje najboljša investicija v varnost.