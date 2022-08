Obliž, namenjen ranljivim gospodinjstvom

Poslanci bodo danes prižgali zeleno luč prvemu paketu dodatkov prebivalstvu v mandatu petnajste vlade. Način redistribucije, ki se je uveljavil med pandemijo in krizo, ki so jo povzročile nalezljiva bolezen in z njo povezani ukrepi, se bo, kot vse kaže, ustalil kot vzvod oblasti za pomoč različnim družbenim skupinam. Razen pri turističnih bonih, ki jih je prejšnja vlada namenila vsem prebivalcem, so ob vsakokratnem odločanju o paketih pomoči vzpostavljali določena merila, večinoma povezana s statusom potencialnega prejemnika – najpogosteje so bili to upokojenci z manj kot 700 evri pokojnine in prejemniki denarne socialne pomoči ter tudi družine do določenega dohodkovnega razreda, dvakrat tudi vsi študenti.

Tokratna garnitura se je odločila, da bodo, razen pri invalidih, merilo za dodeljevanje prihodki gospodinjstev, kot mejo, kdo najbolj potrebuje dodatna sredstva, pa so določili cenzus za upravičenost do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Ekipa Luke Mesca na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve energetske dodatke razume kot »osnovni obliž v prihajajoči zimi za ranljiva gospodinjstva«, predvsem predstavniki opozicije, ki niso več prvi odgovorni za vzdržnost proračuna, so do merila, ki ga je izbrala sedanja vlada, kritični in naštevajo dolge sezname, kdo vse bi si še zaslužil, da bi mu država z dodatkom – od 200 evrov za samsko osebo do 550 evrov za štiričlansko družino – olajšala prebroditi zimo. Ohranitev dohodninske reforme, ki jo je izpeljala prejšnja vlada, se jim zdi korak v pravo smer v teh razmerah.

Pregled, v katerem so spomladi na ministrstvu analizirali interakcijo dohodnine, socialnih prispevkov in socialnih transferjev, je pokazal, da razpoložljivi dohodek pri najpogostejših tipih družin v Sloveniji ni opazno višji, če odrasli član prejema povprečno ali minimalno plačo. Čeprav na to, koliko na koncu meseca ostane družini, odločilno vpliva na to, kako visoko najemnino ali obrok kredita plačuje in ali ima stanovanjski problem rešen brez bremen, se ta dejavnik, na primer, ne upošteva pri izračunih.

Nobeno merilo dodeljevanja pomoči ne bo pravično za vse, pristojni pa so odgovorni za to, da bo prezrtih čim manj ljudi v stiski.