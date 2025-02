Ogroženo zavezništvo civilne družbe in koalicije

V nadaljevanju preberite:

Ker Janša v tem mandatu ni na oblasti, levoliberalna civilna družba seveda ne more protestirati proti njemu. Kolesarska civilna družba želi dobro leto pred volitvami poravnati račune z vladnimi strankami, ki po njenem mnenju prepočasi in neambiciozno izvajajo zaveze, ki so jih dali zavezniški civilni družbi ob nastopu mandata.

Po drugi strani pa se Janša s svojimi sateliti in političnimi podaljški pripravlja na volitve, kjer poskuša narediti vse, da razočarani volivci koalicijskega trojčka ostanejo doma, kar pomeni zanj ugodno nizko volilno udeležbo. Večinoma to počne Janša z uporabo socialnih omrežij in strankarskih trobil, prirejanjem shodov proti krivosodju, v katere zamaskira osebne interese, naslednji teden pa se SDS uradno priključuje instrumentaliziranim upokojenskim protestom.