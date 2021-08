Ozadje Šarčevega pisma

Šarec, ki rad pove, da nikoli v življenju ni kuril ražnja, dokler je zajec še tekal po gozdu, ga je tokrat še surovega obral do kosti.

Trend padanja podpore LMŠ v javnomnenjskih anketah je nesporen. Rezultat, ki ga stranka dosega zdaj, je trikrat slabši od tistega v njenih najboljših časih. V anketah jo prehitevata Levica in SD. Resnega programa LMŠ še vedno nima.Njen prvakpa v prozornih poskusih iskanja medijske pozornosti med poletnimi dopusti svojim opozicijskim partnerjem, s katerimi se redno sestaja in usklajuje, piše pismo – ki, seveda ne naključno, zaide tudi v medije. V njem predlaga nujnost podpisa dogovora o sklenitvi koalicije po volitvah.Do državnozborskih volitev je še daleč. Vsebinsko prazno pismo in poudarjanje »antijanša skupnega imenovalca kot pogoja za vnovično normalizacijo države« ne bosta aktivirala volilnega telesa. Odločilni dejavnik za višjo volilno udeležbo bo namreč predvsem (ne)zadovoljstvo ljudi z vlado, ne pa skupna vsebinska platforma opozicije.Že zdaj je tudi jasno, da prave predvolilne koalicije, torej nastopa opozicijskih strank z enotno listo, ne bo, saj bi lahko bil njihov volilni izkupiček manjši od tistega, ki ga bodo dosegle vsaka posebej.Ker je znano, da bo morala opozicija sodelovati tudi po volitvah – s SDS in NSi mostov pač ne bodo gradili –, je jasno, da tovrstno pisarjenje ne služi niti povezovanju. Gre le za prozoren poskus prevzemanja javnega primata na levi sredini in ponovno kaže žal tudi nesposobnost usklajenega delovanja strank opozicije, ki se je v preteklosti pokazalo s posameznimi solističnimi izpadi zdaj enih, zdaj drugih prek napovedi interpelacij ali ustavne obtožbe.Ni se mogoče znebiti niti vtisa, da gre tudi za strah LMŠ pred nadaljnjo krepitvijo SD.Ker ne čas ne način pozivanja k povezovanju nista primerna, je očitno tudi pomanjkanje strateškega razmisleka o delovanju v politiki. Sicer pa, roko na srce, večje škode ob tokratnem izpadu ne bo, saj si leva sredina ne more privoščiti nesodelovanja. Javnosti bi se namreč zdela nesposobna. Že neuspešni poskusi rušenja vlade v zadnjem letu in pol ji namreč niso prinesli dodatnih političnih točk. In Šarec, ki rad pove, da nikoli v življenju ni kuril ražnja, dokler je zajec še tekal po gozdu, ga je tokrat še surovega obral do kosti.