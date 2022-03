Plače naj zvišuje nova vlada

Državni zbor je konec minulega tedna s 45 glasovi za in 40 proti sprejel predlog novele zakona o dohodnini, ki s postopnim zvišanjem splošne olajšave (do leta 2025) prinaša višje plače za vse zaposlene. O predlogu bi morali poslanci glasovati že decembra lani, a je bilo glasovanje preloženo. Kljub poznemu sprejetju bodo zakonske rešitve veljale že za tekoče davčno leto. Če bodo postopki objave zakona v uradnem listu potekali nemoteno, če v državnem svetu ne bo presenečenja in bo v računovodskih službah posodobljena programska oprema za izračune, bo morda že naslednja plača izplačana z nižjimi obremenitvami. To pomeni, da bodo vsi zaposleni prejeli višji neto prejemek. Jasno, v proračun se bo steklo manj denarja, neto učinek pa bo odvisen od tega, koliko poviška bodo ljudje potrošili.

Davčna reforma bo vsem prinesla višje neto plače in na tem temelju je treba graditi plačno politiko v javnem sektorju v prihodnjem obdobju. Cilj, to je več na bančnem računu, bo z naslednjo plačo dosežen. Ker je učinkovanje zakona postopno, bo povprečna neto plača na začetku višja za dobrih 20 evrov na mesec oziroma slabih 300 evrov na leto. Leta 2025 pa bo mesečna neto plača višja za sto evrov na mesec, kar na leto pomeni 1200 evrov.

V teh okoliščinah se zdi včerajšnji dogodek, ko naj bi se ministrica za šolstvo s šolskima sindikatoma o plačah pogovarjala javno prek spletne platforme facebook, še bizarnejši. Mogoče bi bilo zanimivo slišati, kaj se na teh pogajanjih dogaja, koristi pa gotovo ne bi bilo. Smisel pogajanj je, da potekajo v zaupnem in nadzorovanem okolju, saj le tako lahko vodijo do rezultata, ki je sprejemljiv za obe strani.

Manever moramo razumeti bolj kot namig šolskim in najbrž tudi drugim sindikatom, naj z zahtevami počakajo na novo vlado. Težave v javnem plačnem sistemu gotovo so, ni pa okusno, da približno mesec pred volitvami posamezne skupine agresivno izsiljujejo višje plače. Seznam lahko naredite sami – začne se z zdravniki, nadaljuje z vzgojo in izobraževanjem in tako naprej. Ponovimo še enkrat, vsi zaposleni bodo imeli višje plače.