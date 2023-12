Po Delu bo dišalo tudi v letu 2024

V nadaljevanju preberite:

Kaj bo leto 2024 prineslo ostalim, ne ve nihče. Naklade padajo, stroški se zvišujejo. Tudi moč medijev peša. Ker pač o vsem in vsakomer ne morejo, nočejo govoriti, pisati. Ker se za domala slehernega novinarja v naši majhni deželi ve, za katero stran mu na glas ali potihoma bije srce. In si niti ne more pomagati, ker je to večje od poklica, odgovornosti, časti. In potem je tu še država. Stiske medijev ne zmore ali noče prepoznati. Če pa jo, ravna zmotno. Nič nimam proti finančni injekciji, ki jo je vbrizgala nacionalni RTV. A pričakoval bi, da to stori šele, ko jo preobrazi, posodobi.