Pobegli najemniški duh prinaša milijone

Ta teden se je iztekel rok v javni razpravi za podajo pripomb na predlog novega zakona o gostinstvu. A za javnost sicer manj zanimiv zakon je nepričakovano dvignil zelo veliko prahu. Dregnil je namreč v kratkoročno oddajanje nastanitev na spletnih platformah, kot sta airbnb in booking. Tovrstno dejavnost je namreč nameraval s sedanjih pet mesecev omejiti na 30 dni na leto oziroma na več, če se bo tako odločila občina. Ministrstvo za gospodarstvo je s tem hotelo prispevati k regulaciji te dejavnosti, ki je v zadnjem obdobju dosegla (pre)velik razmah in ponekod že vpliva na trg nepremičnin ali predstavlja neenakopravno konkurenco ponudnikom turističnih nastanitev, za katere veljajo strožji pogoji. Predlog je seveda na noge dvignil sobodajalce, ki so prepričani, da je nova ureditev neustavna in da to ne bo pomembno vplivalo na cene stanovanj oziroma najemnin ter da bi se bilo treba tega problema lotiti drugače. Tisti, ki jim takšni najemi grenijo življenje, so bili žal precej manj glasni.