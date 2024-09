Podpovprečno financiranje šolstva na avtopilotu

V nadaljevanju preberite:

Sredi drugega tedna novega šolskega leta veliko šol še vedno nima učiteljev. Nekdo bo v prihodnjih tednih gotovo prišel v razred, redki pa se bodo spraševali, kdo sploh stoji pred tablo. Ali ima ustrezno izobrazbo, je sploh učitelj, kaj šele, da bi se vprašali, kakšen človek je.

Izobraževanje je na avtopilotu, medtem pa se svet spreminja (pre)hitro. Spremembam sledijo ali so celo del sprememb tisti, ki znajo, zmorejo in imajo. Podatki o neenakostih v izobraževanju, ki jih je v zborniku predstavila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), tako niso presenetljivi in niso pravzaprav nič novega.