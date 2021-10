V nadaljevanju preberite:

Družba Valicon stopnjo zaupanja v institucije in poklice meri od leta 2012, po desetletju meritev pa oktobrski rezultat zahteva resen razmislek. Da je zaupanje v politične institucije – stranke, vlado, državni zbor – nizko, lahko vzbuja nekaj skrbi, tragično pa vendarle ni.

Tudi druge raziskave javnega mnenja kažejo na bipolaren odnos do države. Političnemu razredu ne zaupamo, cenili pa smo velike javne sisteme – šolstvo in zdravstvo – ter simbolno najbolj izpostavljene dele državnega aparata – policijo in vojsko.

Policiji se godi slabo. Decembra 2018 je uživala najvišjo stopnjo zaupanja v zadnjem desetletju in je prehitevala šolstvo, zdravstvo in vojsko, danes pa je na najnižji točki. Ta simbolno izjemno izpostavljeni del državnega aparata uživa sicer višjo stopnjo zaupanja od političnih institucij, a padec zaupanja je vseeno gromozanski.