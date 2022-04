Politiki prijatelji, ribiči pa sovražniki

V nadaljevanju preberite:

Obema je jasno, da tri tedne pred volitvami ni mogoče iz rokava potegniti čarobne rešitve. In da je nič kaj oprijemljiv ribolovni sporazum namenjen le prozornemu predvolilnemu trenutku. Ribiči so se že zdavnaj naveličali vloge vojakov, ki si na morju trgajo mreže in uničujejo čolne zato, da bi drugi lahko desetletja vladali in nič naredili za ribiški blagor. Pomorski pravnik in nekdanji minister za promet nas je vprašal, ali morda kdo ve, zakaj bi morali hrvaški ribiči, ki v svojem morju nalovijo približno šeststokrat več kot slovenski kolegi, počistiti morje še v slovenski lužici.