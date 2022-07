Poraz je najboljša šola

V nadaljevanju preberite:

Nekdo, ki je že pri 23 letih najboljši na svetu, se bo prej ali slej znašel v položaju, v katerem bo žrtev lastnega uspeha. To velja za Tadeja Pogačarja, ki je sinoči v Parizu 109. dirko po Franciji končal na drugem mestu, s tremi etapnimi zmagami in belo majico najboljšega mladega kolesarja. Pred dvema letoma bi bil to še največji slovenski uspeh na največji kolesarski dirki na svetu, ki bi ga na sončni strani Alp vsi sprejeli z navdušenjem. Danes pa to v razočarani Sloveniji velja za prvi veliki poraz v karieri dvakratnega šampiona Toura s Klanca pri Komendi, za katerega se je že zdelo, da ne dirka več s sodobniki, med katerimi se mu nihče več ne more postaviti po robu, temveč z velikani iz preteklosti Eddyjem Merckxom, Miguelom Indurainom, Bernardom Hinaultom in Jacquesom Anquetilom, ki so po petkrat osvojili rumeno majico na Elizejskih poljanah.