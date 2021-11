V nadaljevanju preberite:

Kakšen je bil politični razmislek, ki ga je opravil predsednik republike Borut Pahor, ko se je odločil, da datum rednih volitev določi in napove skoraj pol leta prej, ni znano. Je pa lažje določiti, komu ta odločitev bolj koristi. Pahor z mize pomete možnost predčasnih volitev, državljanom, ki imajo rekordno nizko zaupanje v delo tako izvršne kot zakonodajne oblasti in bi nujno potrebovali močan poživitveni odmerek legitimnosti, sporoča, da je do volitev zdaj oprijemljivih 160 dni. Hkrati pa daje Pahor nekaj opore predsedniku vlade Janezu Janši, da po predsedovanju svetu EU mandat, ki je priklopljen na respirator in zavarovan z represivnim ščitom, pripelje do konca.