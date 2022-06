(Pre)ostri skalpel

V nadaljevanju preberite:

Danijel Bešič Loredan je na ministrstvo za zdravje pristopil s kirurško miselnostjo: kar je slabo, škodi ali bi lahko škodilo, je treba odrezati, nadomestiti in/ali pozdraviti.

Vzel je »skalpel« in takoj »odrezal« tri direktorje direktoratov. Ti so o svojih razrešitvah izvedeli iz klica kadrovske službe. Ko je torej potekala primopredaja med nekdanjim ministrom Janezom Poklukarjem in Bešičem Loredanom, so že bili razrešeni, čeprav uradnega sklepa o tem še včeraj niso dobili. Pahnjeni so bili skozi vrata. Zato je za nekatere od njih včeraj grenko izzvenela ministrova izjava, da je vsak, ki bo hotel delati, v njihovi ekipi dobrodošel. »Nikogar ne bomo po političnih barvah metali na cesto.«