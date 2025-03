Prostor neodgovorjenih vprašanj

V nadaljevanju preberite:

Sedemindvajseti marec je od leta 1962 svetovni dan gledališča. Na pobudo Mednarodnega gledališkega inštituta se je pod letošnjo mednarodno poslanico podpisal grški gledališki režiser Teodoros Terzopulos. V njej je opozoril na alarmantne razmere v svetu in poudaril, da gledališče obstaja in vztraja prav zaradi neodgovorjenih vprašanj. V slovenski poslanici je dramatičarka Simona Semenič podobnim pomislekom navkljub sklenila: »To življenje, ta vztrajnost in ta ljubezen bodo to stavbo še dolgo držali pokonci.