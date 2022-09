Razbita iluzija evropske varnosti

V nadaljevanju preberite:

Države EU, s Slovenijo vred, v zadnjem obdobju skoraj tekmujejo, katera bo gospodinjstvom in gospodarstvu ponudila več pomoči za ublažitev visokih cen energentov. A resnici na ljubo je edina normalna rešitev zagotavljanje zadostne preskrbe in znižanje cen, tako da bodo primerljive s cenami drugod po svetu. Brez konkurenčnih pogojev so vse pomoči neučinkovite in preživetje potratne evropske industrije je veliko bolj pomembno, kot marsikdo meni.