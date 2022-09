Reforma evropskega trga energentov

V nadaljevanju preberite:

Izjemno visoke borzne cene energentov in nekaterih surovin kažejo, da evropski trgi letos ne opravljajo vloge, ki bi jo morali imeti. Borzne cene elektrike in plina so tudi do dvajsetkrat višje od cen pri izvirnih proizvajalcih. Napake je mogoče najti tako v neustrezni regulaciji trgov kot v preteklih odločitvah, ki so zmanjšale konkurenco, s tem pa tudi oslabili delovanje tržnih mehanizmov.