Resignirana tiha manjšina

Čeprav prazen paviljon Rusije na Beneškem bienalu med obiskovalci ne vzbuja posebnega zanimanja, to je le še ena priložnost za selfi v družbi karabinjerjev, ki stražijo zaklenjen objekt, se zdi zapuščenost stavbe oglušujoče glasna. Pravzaprav bolj glasna, kot četrtkov kratek protest Vadima Zakarovova, ki je Rusijo na bienalu predstavljal pred devetimi leti, sedaj pa je pred paviljonom razvil plakat z napisom »Morilec otrok in žensk je sramota ruskega naroda.« Epizoda je bila kratka, policisti so ga na kratko izprašali, nato pa se je izgubil v množici rekoč, da kulturniška elita in noblesa, ki se je zbrala v Benetkah, očitno nima posebnega posluga za grde stvari, ki se dogajajo v Ukrajini in Rusiji. Vsi smo se vsi sprijaznili, da dlje kot do razsvetljenega absolutizma Rusija pač ne seže. Sedaj se je izkazalo, da gre zgolj za absolutizem, pojem razsvetljenstva pa ima pri Rusih zelo specifičen arhaični pomen. Ruski paviljon v Benetkah bo žal verjetno še zelo dolgo sameval, ko se bodo vrnili, pa bo vzrokov za zadrego in zardevanje res veliko.