Še ena učna ura za Evropo

Položaj je izjemen in ukrepi, ki so na mizi v bitki z energetsko krizo, morajo biti izjemni. Tako v Bruslju vidijo predloge za spopadanje z energetsko krizo, ki bodo v pospešenih postopkih sprejeti do konca meseca. Potres s skokovitimi nihanji cen je pokazal, da je trg z elektriko v kriznih razmerah ranljiv, zato v izrednih razmerah potrebuje več učinkovitih varovalk in tudi intervencij. Od EU se pričakuje predvsem nedvoumno sporočilo državljanom, podjetjem in trgom, da razmere lahko obvladujejo, da pozimi ne bo kolapsa in da bo energija zagotovljena po sprejemljivih cenah.