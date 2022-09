Na mizi načrt za konec energetske krize v EU

Ukrepi za znižanje cen elektrike in preprečevanje njihovega prekomernega nihanja naj bi bili na ravni EU sprejeti do konca septembra. To je na izrednem zasedanju ministrov za energetiko zasedanju v Bruslju najavil češki minister Jozef Síkela.

Evropska komisija bo predloge predstavila že v prihodnjih dneh, predvidoma v torek, nato pa bodo šli v hiter postopek sprejemanja v svetu EU. Države članice so se strinjale, da bi se računi za elektriko morali znižati, a med državami je kar veliko razhajanj, kaj bi bila najboljša pot in kakšne bi bile najboljše rešitve.

Sprejeti načrt vključuje omejitve prihodkov proizvajalcev elektrike z nižjimi stroški, kot so jedrske elektrarne ali obnovljivi viri. Tudi podjetja iz fosilnega sektorja, ki imajo velike dobičke, naj bi zagotovile solidarnostni prispevek za zmanjšanje vpliva visokih cen na potrošnike. Evropska komisija bo morala pripraviti intervencijo (vključno s cenovno kapico za plin), ki bi zmanjšala vpliv visokih cen plina na trge z elektriko in cene energije za potrošnike.

Varčevanje z elektriko

Tretji del svežnja bo predlog za spodbujanje usklajenega zmanjševanja povpraševanja po elektriki. Zgled naj bi bila julijska odločitev o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov. Vpeljani bodo likvidnostni instrumenti, ki bi udeležencem na drugi omogočali spoprijemanje s finančnimi pritiski, ki izhajajo iz ekscesnih cen. Tudi varovalke za omejevanje pretresov na trgih so predvidene.

Za bolj kočljivega je veljal predlog evropske komisije, da bi vpeljala cenovno kapico za ruski plin. Del držav je na drugi strani predlagal, da bi mora omejiti ceno vsega plina, ki prihaja v EU. Proti kapici za ruski plin so bile države, kot so Avstrija, Madžarska in Slovaška, ki ga še vedno prejemajo.

Za Nemčijo le še homeopatski odmerki ruskega plina

Nemčija, ki je bila do letos njegova največja odjemalka, ga po besedah gospodarskega ministra Roberta Habecka prejema le še v homeopatskih odmerkih. Habeck je dejal, da bi o kapici za ruski plin morale odločiti države, ki ga še prejemajo prek Ukrajine ali po turškem toku.

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer, ki se je udeležil bruseljskega zasedanja, je izrazil zadovoljstvo, da bodo v predloge vključene za samodejne varovalke, ki bi v primeru pretresov na trgih ustavile špekulante in omejile nihanje cen. Slovenija je bila po njegovih besedah prva država, ki je opozorila na pretrese na energetskih borzah.