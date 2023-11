Smo dežela scenarijev, ne filmov

V nadaljevanju preberite:

Odštevanje do začetka Ljubljanskega filmskega festivala (Liffe) se bo končalo v sredo s projekcijo uvodnega filma Varuhi formule, večkrat nagrajene zgodovinske drame Dragana Bjelogrlića. Ena osrednjih kulturnih prireditev v prestolnici tudi letos prinaša razgiban spremljevalni program in pester nabor filmov, pod katerega se od leta 2007 podpisuje programski direktor in vodja filmskega programa Cankarjevega doma Simon Popek. Ta je razkril, da se festival spopada s pomanjkanjem ustreznih kinodvoran v središču mesta, kar omejuje njegovo izvedbo.