Smrad z Gregorčičeve

Vse v posmeh lastnim prioritetam predsedovanja, med katerimi je izboljšanje evropske odpornosti na krize in izredne razmere, kakršne so pandemije, globalni kibernetski napadi in – migracijski pritisk. Janševa harakiri taktika: podpora sejalcem vojn na Bližnjem vzhodu, katerih poledica so povečani migracijski tokovi, na katere se potem lahko spravi z bodečo žico, vardisti, vaškimi stražami in državno represijo.