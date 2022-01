Šolo ogrožajo karantene, ne le omikron

V nadaljevanju preberite:

Približno trideset odstotkov mladostnikov med 12. in 17. letom je cepljenih. Cepili so se, ker so se naveličali testiranja za vsakokratni obisk trgovskega centra ali kina, in tudi zato, da bodo lahko v šoli. Posebno srednješolci, ki jih čez nekaj mesecev čaka matura, niso hoteli ponoviti lanskega šolskega leta, ko so bili doma štiri mesece, pa še potem vsakih štirinajst dni. Če je bila v razredu potrjena okužba s koronavirusom, so cepljeni in preboleli učenci in dijaki lahko hodili v šolo. Do zdaj.