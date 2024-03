Stiske Evrope

V Temi dneva preberite:

Natov varnostni dežnik, boljša pripravljenost na obrambo Evrope in energetska politika so velike teme, ki so premiera Roberta Goloba spremljale na zasedanjih v Bruslju. Slovenija je, kot vsa Evropa, sredi geopolitičnega potresa, ki ga je s svojim agresivnim delovanjem in vojno proti Ukrajini povzročila Rusija. Izgon še enega ruskega diplomata, ki je očitno organiziral podtalno, hibridno delovanje proti Sloveniji, je le majhen del v tej veliki zgodbi.