V ostrih energetskih škarjah

Žled je pred osmimi leti po državi lomil drevesa in veje, četrt milijona ljudi je bilo brez elektrike. Nekateri tudi več dni. Prebivalci in podjetja so pokupili generatorje, te so v Slovenijo pošiljali tudi iz drugih držav. Tudi v teh tednih se nekatera podjetja ozirajo k nakupu generatorjev za proizvodnjo električne energije, čeprav Slovenija tokrat ni okovana v ledeni oklep, čeprav distribucijski vodi niso na tleh in čeprav države ni prizadela naravna katastrofa. Zaradi visokih cen električne energije in pasivnosti države pri pomoči je proizvodnja elektrike z generatorjem namreč lahko celo cenejša, kot je decembra elektrika stala na borzi.