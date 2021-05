V Sloveniji niti stoletni reki ne veljajo več

V nadaljevanju lahko preberete:

Napoved LMŠ, da bo obstruirala parlamentarno delo dejansko povečuje moč koalicije in se zdi strateška napaka Marjana Šarca. Solistična akcija pa znova kaže nezmožnost usklajenega delovanja opozicijskega četverčka in slabi moč opozicije v parlamentu. Če je morda kdo pred tretjim poskusom dogovora o prerazporeditvi mest v parlamentarnih delovnih telesih pričakoval, da bo obveljal rek »v tretje gre rado«, se včeraj to ni zgodilo.