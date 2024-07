(KOMENTAR) Več denarja za šolstvo in dovolj dokumentov

V nadaljevanju preberite:

Prenova šolstva je nujna, poslušamo že nekaj let. Očitno pa je malokdo to zares slišal. Preslišana so bila opozorila učiteljev, da znanje ni tako, kot kažejo številke v spričevalih. Nihče ni resno jemal klicev ravnateljev, da niso kos vedno večjemu številu otrok s posebnimi potrebami, priseljencev in vzgojnim težavam, prav tako se ni nihče zdrznil, ko je sindikat glasno pozival, da je treba za šolstvo nameniti več denarja. Lanske mednarodne raziskave so nas postavile na realna tla. V kakšni drugi državi, kjer je znanje res vrednota, bi raziskave ne le bolj odmevale, ampak bi verjetno že imeli tudi kakšen načrt, kako bomo rešili prihodnost. Otroke.

Težko pričakovani predlog nacionalnega programa so predstavili včeraj. Ostalo je nekaj perečih tem, vključno z drugim tujim jezikom, ki mu precej nasprotujejo starši, pa dve ravni slovenščine na maturi, čemur ostro nasprotujejo slovenisti. Sicer so dodali eno urico športa, a je še premalo, razlagajo športniki. Če bi rekli, da niso vsaj česa upoštevali, kar so slišali na regijskih srečanjih, bi bili krivični. A hkrati je predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič z enim stavkom povzela, kaj bi rešilo vse, kar je v dokumentu: »Več denarja za šolstvo in dovolj dokumentov.«