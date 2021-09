Velika rdeča vrata

V nadaljevanju preberite:



​Ko je Cankarjev dom kot največja investicija v kulturo 20. stoletja odprl svoja vrata, je bil deležen številnih kritik in grobih odzivov. Mogočno stavbo v središču Ljubljane so označevali za smrt kulture, pravili so, da gre za elitizem, da se bodo tja zatekali suknjiči, z njimi pa tudi dinarji, ki bi v nasprotnem primeru končali v kakšni drugi ustanovi in v katerem drugem žepu. Nekaj podobnega se zdaj dogaja z odprtjem Cukrarne. Nekateri jo označujejo za prostor elite, izražajo skrb, da bo služila predvsem visokemu sloju prebivalstva in megalomanskim projektom, kar naj ne bi bilo skladno z realnostjo, saj je kulturna produkcija v Ljubljani v krizi.