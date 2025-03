Voda je pravica, poplave kazen

V nadaljevanju preberite:

Letošnji svetovni dan voda je posvečen ohranitvi ledenikov, nanje naj bi bili pozorni vse leto. Ledeniki in sneg, ki jih ščiti, odbijajo sončno svetlobo in tako blažijo segrevanje planeta. Poleg tega zadržujejo ogromno vode, ki se počasi sprošča v toplejših mesecih. Slovenija ima še dva ostanka ledenikov, snežne padavine pa pozimi tudi niso več tako obilne, da bi preprečile pomladansko in poletno sušo.

Geografska razgibanost države po eni strani prinaša neprimerljivo lepoto, po drugi pa nadpovprečno tveganje.