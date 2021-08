Vračanje na predkrizne ravni

V nadaljevanju preberite:

V jeklarski družbi Štore Steel povpraševanje po izdelkih presega zmogljivosti. Vseh naročil tako ne morejo sprejeti. S podobnimi izzivi se srečujejo številna slovenska industrijska podjetja. Ta so si na splošno po lanskem prvem valu epidemije hitro opomogla, imajo veliko naročil, povečujejo izvoz in so na poti do rekordne prodaje. Po sprostitvi epidemioloških ukrepov in z začetkom poletne turistične sezone so s polnimi pljuči zadihali tudi v storitvenih dejavnostih, na primer številni turistični ponudniki. Ti so med najbolj prizadetimi zaradi pandemije, zdaj pa se na Obali, v zdraviliščih in gorah približujejo predkriznemu obisku.