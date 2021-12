Zdaj ali nikoli

V nadaljevanju preberite:

V prihodnjih dneh bo vsakogar, ki še ni cepljen in je starejši od 50 let, morda pa tudi kakšnega mlajšega, poklicala njegova zdravnica. Če jo ima. Vprašala ga bo, zakaj se še ni cepil. Če ji ne bo povedal nobenega prepričljivega vzroka, ga bo poskušala prepričati, naj se cepi.

Povedala mu bo, da pri cepljenih covid-19 poteka blago, da praviloma ne potrebujejo intenzivne nege, da mu v grlo, nos, žile in mehur ne bodo napeljali cevk, po katerih bodo vanj pritekale in iz njega odtekale življenjske tekočine, medtem ko se bo tako rekoč nezavesten prebijal skozi bolezen. Če ne verjame v covid-19, mu bo naštela skupne znance, ki so se okužili in morda zaradi koronavirusa umrli.

Če ji bo rekel, da se to njega ne tiče, mu bo naštela zdravnike in sestre, ki se iz dneva v dan izčrpavajo ob okuženih. Prosila ga bo, naj zaradi njih prejme cepivo. Če ga bo prepričala, mu bo pojasnila, kdaj in kje bo našel najbližjo mobilno enoto za cepljenje.