Zgodba o tem, kako globoko je mogoče pasti

Oblast je prav vsem do zdaj, tako desnim kot levim, enim prej, drugim malo pozneje, stopila v glavo. A še nikomur doslej tako, kot je dosedanji vladi. In ljudstvo ji je včeraj izdalo sklepni račun. Za vzor in opomin vsem. Ker je pač spomin nekaj najkoristnejšega in najlepšega, kar je narava dala človeku.