Banka jim je zaprla račune, ker so Kubanci (2)

V članku z zgornjim naslovom novinarka Barbara Hočevar piše, kako je banka samovoljno zaprla račune vsem državljanom Kube.

Najprej sem privzel, da se to dogaja nekje zunaj Slovenije, po natančnem branju pa ugotovim, da so to dogaja v naši lepi svobodni Sloveniji. Kjer veljajo naši zakoni, in ne zakoni velike lepe države ZDA, od koder je menda banka za to dobila navodila in zahtevo.

Potem sem še enkrat prebral članek, da bi videl, o kateri banki je govor, a ime te banke ni nikjer omenjeno. Škoda. Verjetno bi precej Slovencev v znak protesta tako banko bojkotiralo in protestno zapustilo, preneslo svoj račun na kako drugo banko, kjer se take diskriminacije ne grejo. Jaz bi vsekakor tako banko takoj zapustil.

Če imajo Amerikanci probleme s Kubo in Rusijo, jih ne bi smeli reševati na hrbtih nedolžnih ljudi, ki so slučajno in ne po svoji izbiri bili tam rojeni in so poiskali mesto za življenje na Zemlji pri nas.