Diskriminacija na maturi

Z žalostjo sem v medijih prebral, kako je Državni izpitni center (RIC) dijakinji onemogočil rabo pripomočka, ki bi ji pri pisanju mature zagotovil enake možnosti za uspeh kot vrstnikom.

Dijakinja trpi zaradi motenj pozornosti, disleksije in skotopičnega sindroma. Gre za motnjo vizualne obdelave podatkov, kar povzroča oteženo branje, popačenje besedila pri branju že po krajšem času branja. Preprost pripomoček – modra folija ali na modro podlago natisnjene maturitetne pole – bi ji pomagal pri branju besedila. In tega ji niso dovolili. Ali jih ni sram!?

Še več je treba povedati. Dijakinja je ves čas srednješolskega izobraževanja na podlagi odločbe o usmerjanju omenjeni pripomoček lahko uporabljala, pri ključnem preizkusu, maturi, pa ji tega niso dovolili. Ne vem, ali je to žalostno ali bedno ali še kaj hujšega. Kot da bi človeku, ki ima močno dioptrijo in si z močnim povečevalnim steklom ali očali pomaga pri branju, rekli, naj prebere zgodbo in jo obnovi, očal pa ne sme uporabljati.

Empatija je pomembna zadeva. Pri Državnem izpitnem centru je očitno nimajo.