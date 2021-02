Donat Mg le še v plastenkah

Po novem ne morem(o) več kupiti Donata Mg v stekleni embalaži.



Desetletja dolgo sem tovoril težke steklenice iz trgovine in nazaj. Ni mi bilo težko, saj sem vedel, da je Donat tako najbolj kakovosten, povratna steklenica pa je okolju zelo prijazna. Atlantic, hrvaški lastnik Donata, trdi, da »bomo na letni ravni prihranili okoli milijon litrov pitne vode, okoli 98.000 kilovatnih ur električne energije …«. Da bo še bolj prepričljiv, pa dodaja, da »bodo plastenke iz stoodstotno recikliranega materiala PET«.



Pri tem pa Atlantic pozablja, da je bilo tudi to reciklirano plastiko treba enkrat proizvesti. In da se zelenih Donatovih plastenk ne bo dalo reciklirati, ne da bi jih ločili od drugih. Tega pa nihče ne počne. Obarvane plastenke gredo – v sežig! Gre samo za željo po povečanem dobičku. Prodaš in pozabiš. Koliko mesecev bo trajalo, da bo Donatu sledila še »steklena« Radenska?



Ne da bi se zavedali, kakšno napako počnemo, smo prodali tujcem dva slovenska bisera, zdaj pa lahko samo nemočno opazujemo, kaj se z njima dogaja.



