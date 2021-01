Dr. Janeza Potočnika za predsednika vlade

Z žalostjo spremljam dogajanje na političnem parketu Slovenije, kjer sta si opozicija in pozicija tako vsaksebi, da jih niti pozivi (sicer medli) predsednika republike ne morejo združiti v smeri, ki bi omogočila Sloveniji hiter izhod iz pandemije in prehod v novo sonaravno družbo.



Za opozicijo ni sprejemljiv sedanji predsednik vlade (niti za večino anketiranih), tudi pozicija počasi, toda vztrajno razpada. Samookolicani kandidat KUL za predsednika vlade je padel v nemilost s prihodom Erjavca na predsedniško mesto Desusa, ki ga del pozicije ne podpira, zato ne more dobiti 46 glasov in zrušiti vlade.



V drugem polletju bo Slovenija predsedovala EU. V tem času bo potekala tudi pomembna konferenca o okolju, kjer bi morali pokazati, kaj smo postorili v Sloveniji, pa ni kaj vzeti v roke, razen papirjev. Za predsedovanje v EU so potrebne ustrezne priprave, poznavanje sistema EU itd. Sedanji predsednik vlade je vodil eno predsedovanje, dokaj uspešno, torej mu izkušenj ni mogoče oporekati. Predsednik Desusa je bil minister treh pomembnih resorjev: za okolje, za obrambo in zunanjo politiko. Tudi on pozna delovanje struktur EU in bi brez dvoma lahko uspešno izpeljal predsedovanje. Toda kaj, ko ga ne marajo v SMC, pa tudi v Desusu verjetno niso vsi poslanci navdušeni nad njim.



Kje je izhod? Ker se nad obema kandidatoma zgrinjajo številne težave, je zato enostavna rešitev poiskati novega kandidata, ki bi mu zaupali vodstvo vlade in predsedovanje EU. Po mojih izkušnjah in strokovnem vedenju imamo Slovenci kandidata, ki mu ni mogoče očitati goreče strankarske pripadnosti, ki ima bogate domače in mednarodne izkušnje. To je dr. Janez Potočnik, ki ga vsa Slovenija pozna kot ministra za evropske zadeve, odličnega komisarja za znanost, odličnega komisarja za okolje, idejnega očeta principov krožnega gospodarstva in dobrega ekonomista, zdaj delujočega v IPR pri OZN.



Povabite ga. Prepričan sem, da bi v Sloveniji dobil plebiscitarno podporo za prevzem vlade v teh težkih trenutkih.

Še pripomba. Na moj predlog o referendumu za nov volilni sistem se razen NSi ni odzvala nobena druga parlamentarna stranka, kar pomeni, da si ne dovolijo izpuliti iz rok oblasti, na katero volivci po volitvah nimajo nobenega vpliva več. Sramota za vse »demokrate« (ki so vsi demokrati le na papirju).

