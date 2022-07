Javno pismo uredništvu TV-oddaje Intervju

V nedeljski oddaji Intervju 26. junija na prvem programu Televizije Slovenija sta voditelj dr. Jože Možina in gost dr. Jože Dežman ponovno prikazala partizanske poboje po vojni ujetih domobrancev v Kočevskem rogu. Ta kruta in neopravičljiva dejanja so se zgodila kot posledica politične razklanosti in odnosa dela slovenske družbe do okupatorjev Slovenije.

Novinar Jože Možina kot zgodovinar gotovo dobro pozna tudi drugo plat medvojnega dogajanja, ki je privedlo do medsebojnega (bratomornega) vojskovanja. Da bi slovenska javnost lažje razumela ta del naše žalostne zgodovine, predlagam, da v prihodnjih oddajah osvetlite domobransko mučilnico na Sv. Urhu ter druge poboje prijetih partizanov. Gotovo razpolagate s podatki o številu od domobranskih oblasti naznanjenih zavednih Slovenk in Slovencev, ki so bili odpeljani v taborišča ali pa zaprti v begunjskih zaporih ali Celjskem piskru. Mnogo jih je bilo tam mučenih in ubitih, ubitih kot talci ali pa odpeljanih v koncentracijska taborišča po Evropi. Mnogi so tam ostali za vedno, le redki so se vrnili na porušene domove po vojni. In ne pozabite na ukradene otroke. Nekaj je še živih, dajte v oddaji Intervju tudi njim možnost, da opišejo svoje trpljenje. To si v današnji demokratični družbi zaslužijo.