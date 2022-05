Ne kitimo se z diplomami, temveč z doseženimi rezultati

Te dni je slišati več zbadljivk na račun imenovanja Matjaža Hana za ministra za gospodarstvo, češ da mu manjka visokošolska izobrazba. Znano pa je, da se je s svojim dosedanjim delom izkazal za strokovno izredno sposobnega.

Več let sem se družil z akademikom prof. dr. Antonom Trstenjakom. Med drugim sva prepričevala lokalne oblasti, da je Janez (Johan) Puh Slovenec, rojen v Sakušaku pri Juršincih. V sklopu našega delovanja in predlogih zaslužnim osebam v Prlekiji, Slovenskih goricah in Halozah sva predlagala, da se postavi spominska tabla na Puhovi rojstni hiši – in to smo izvedli leta 1988. Odkritja se je udeležila velika množica občanov, slavnostni govornik pa je bil prav akademik dr. Trstenjak. Dobro sem si zapomnil njegov opis Puhove osebnosti. V govoru je povedal, da bi bilo dobro, da ne bi poveličevali pomena spričeval oziroma izobrazbe. Kot primer je navedel in poudaril Puha, ki je imel dva razreda osnovne šole. Je pa svoje znanje in izkušnje pridobival z delom, ki jih je uporabljal za inovacije v proizvodnji koles, motorjev, avtomobilov, letal … in končno zgradil tovarno v Gradcu v Avstriji, ki je zaposlovala 1200 delavcev. In registriral več kot sto patentov ...

Sporočilo tega uvodnega pojasnjevanja je podal akademik dr. Trstenjak takole: Ne zavajajmo se s spričevali, seveda so potrebna, toda če pridobljenega znanja ne znaš izkoristiti v ustvarjanju za gospodarski napredek, potem ti nobeno spričevalo ne koristi. Pomembno je torej, da znamo pridobljeno znanje formalno ali neformalno uporabiti v praksi.

Iz zgoraj navedenega in povedanih besed akademika dr. Trstenjaka bi bilo pomembno, da ljudi ne ocenjujemo samo po formalnih spričevalih ali titulah, pač pa tudi po tem, kaj so v življenju naredili oziroma dosegli.

Do zdaj nisem opazil, da bi kritike na račun Matjaža Hana izrekli gospodarstveniki. Pripombe in ocene so predvsem od tistih, ki se na gospodarstvo bolj malo razumejo, in jim priporočam, da si preberejo Prešernov verz, kjer je med drugim zapisal, »le čevlje sodi naj kopitar«. Mi pa bomo Matjaža Hana, ko bo končal mandat.